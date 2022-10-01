Кухарчук — о долгах по зарплате в «Химках»: я привык к такому

Нападающий «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал информацию о сложной финансовой ситуации в подмосковном клубе.

«Я играл в Томске, где не платили больше полугода. Конечно, есть задолженности по ипотеке и разные нюансы, но с этим надо справляться, другого выхода нет. Можно сказать, что я привык к такому», — цитирует Кухарчука Sport24.

По информации СМИ, сумма долга составляет более 300 млн рублей.

По ходу сезона-2022/23 в «Химках» уволили двух главных тренеров — Сергея Юрана и Николая Писарева, также из клуба ушёл генеральный директор Дмитрий Ульянов.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о долгах в «Химках».