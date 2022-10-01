Терюшков прокомментировал информацию о долгах в «Химках»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал ситуацию с задолженностями перед игроками в подмосковном клубе.

«Глупость какая‑то. Есть текущая задолженность. У нас выплаты с 1-го по 10-е число. У нас поменялся менеджмент, сейчас оформляется право подписи. В связи с этим, может быть, какие‑то небольшие задержки есть», — цитирует Терюшкова «Матч ТВ».

По информации СМИ, сумма долга составляет более 300 млн рублей.

По ходу сезона-2022/23 в «Химках» уволили двух главных тренеров — Сергея Юрана и Николая Писарева, также из клуба ушёл генеральный директор Дмитрий Ульянов.

Ранее Терюшков высказался о возможном вхождении футбольных клубов Крыма в российские чемпионаты.