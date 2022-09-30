Терюшков считает, что футбольные клубы Крыма включат в первенства России в сезоне-2023/24

Депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о возможном вхождении футбольных клубов Крыма в российские чемпионаты.

«За РФС не могу сказать, но отодвинуть общественное мнение невозможно. Однако спортивные чиновники со следующего сезона точно включат клубы Севастополя и Крыма в наши первенства. По-другому сейчас невозможно», — цитирует Терюшкова Metaratings.

Он также предложил большее развитие благодаря включению клубов Крыма и Севастополя в ФНЛ-2 и ПФЛ, а в Первую лигу — с трёхлетним мораторием на вылет.

ФНЛ 29 сентября объявила о создании рабочей группы для анализа готовности клубов Крыма к интеграции.

УЕФА разрешил крымским клубам выступать только в чемпионате региона. В 2015 году для команд полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой Крымского футбольного союза.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на информацию о том, что крымские клубы могут присоединиться к ФНЛ.