Терюшков считает, что футбольные клубы Крыма включат в первенства России в сезоне-2023/24
- РИА Новости
«За РФС не могу сказать, но отодвинуть общественное мнение невозможно. Однако спортивные чиновники со следующего сезона точно включат клубы Севастополя и Крыма в наши первенства. По-другому сейчас невозможно», — цитирует Терюшкова Metaratings.
Он также предложил большее развитие благодаря включению клубов Крыма и Севастополя в ФНЛ-2 и ПФЛ, а в Первую лигу — с трёхлетним мораторием на вылет.
ФНЛ 29 сентября объявила о создании рабочей группы для анализа готовности клубов Крыма к интеграции.
УЕФА разрешил крымским клубам выступать только в чемпионате региона. В 2015 году для команд полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой Крымского футбольного союза.
Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на информацию о том, что крымские клубы могут присоединиться к ФНЛ.