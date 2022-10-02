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Агент Малкина оценил готовность игрока к новому сезону НХЛ

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Геннадий Ушаков, агент нападающего «Питтсбург Пенгвинз» Евгения Малкина, оценил готовность хоккеиста к старту сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Агент Малкина оценил готовность игрока к новому сезону НХЛ
  • AP

«Евгений готов к старту нового сезона. Чувствует себя нормально», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Новый контракт российского хоккеиста рассчитан на четыре года, за которые Малкин получит $24,4 млн.

Российский нападающий был выбран командой из Пенсильвании на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» хоккеист три раза выигрывал Кубок Стэнли, а также провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.

Ранее Малкин оценил вероятность победы его команды в грядущем сезоне НХЛ.

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