Агент Малкина оценил готовность игрока к новому сезону НХЛ

Геннадий Ушаков, агент нападающего «Питтсбург Пенгвинз» Евгения Малкина, оценил готовность хоккеиста к старту сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Евгений готов к старту нового сезона. Чувствует себя нормально», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Новый контракт российского хоккеиста рассчитан на четыре года, за которые Малкин получит $24,4 млн.

Российский нападающий был выбран командой из Пенсильвании на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» хоккеист три раза выигрывал Кубок Стэнли, а также провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.

Ранее Малкин оценил вероятность победы его команды в грядущем сезоне НХЛ.