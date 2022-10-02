В «Оренбурге» не знали о намерении Сычевого сделать предложение девушке на игре с «Сочи»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что футболисты и руководство клуба были удивлены тому, что нападающий команды Владимир Сычевой сделал предложение своей девушке во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

«Честно, мы не знали об этом. Когда это произошло, все удивились и замерли от того, что там происходит. Хороший и позитивный момент, есть результат: забитый гол, предложение — всё позитивно. Обещал ли Владимир отпраздновать с командой такое событие? Как-то не обсуждали это, но, в принципе, хорошая идея, нужно будет рассмотреть вопрос», — цитирует Андреева ТАСС.

Он также подчеркнул, что победа над «Сочи» не была лёгкой.

Игра на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Марцела Лички. После своего гола Сычевой подошёл к кромке поля, чтобы вручить букет цветов своей девушке, затем встал на колено и сделал ей предложение. Возлюбленная ответила согласием.

«Оренбург» (15 очков) занимает восьмое место. «Сочи» (17) расположился на шестой позиции.

Ранее бывший арбитр ФИФА Дамир Скомина оценил эпизод с Сычевым, который сделал предложение девушке после забитого пенальти в матче с «Сочи».