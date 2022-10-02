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Скомина считает верным неудаление Сычевого за предложение на поле

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Бывший арбитр ФИФА Дамир Скомина оценил эпизод с игроком «Оренбурга» Владимиром Сычевым, который сделал предложение девушке после забитого пенальти в матче с «Сочи».
Скомина считает верным неудаление Сычевого за предложение на поле
  • © Пресс-служба ФК "Оренбург"

«Уход с поля для празднования гола не является нарушением, требующим предупреждения, но игроки должны возвращаться как можно скорее. Если он не очень сильно затягивал время, то я бы не стал удалять за такое», — цитирует Скомина «Спорт-Экспресс».

Игра на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Марцела Лички. После своего гола Сычевой подошёл к кромке поля, чтобы вручить букет цветов своей девушке, затем встал на колено и сделал ей предложение. Возлюбленная ответила согласием.

Ранее Владимир Сычевой рассказал, что после того, как сделал предложение своей девушке, пообщался с судьёй.

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