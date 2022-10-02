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Круговой: главное — вынести из поражения от «Спартака» что-то рациональное

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Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал поражение в матче Кубка России от «Спартака».
Круговой: главное — вынести из поражения от «Спартака» что-то рациональное
  • РИА Новости

«К сожалению, в Кубке у нас что‑то пока идёт не очень. Главное — вынести из поражения от «Спартака» что‑то рациональное. А там есть что взять. Ну и главное — не унывать», — цитирует Кругового «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых. «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в Группе B. Сине-бело-голубые с тремя баллами идут третьими.

Ранее Андрей Червиченко заявил, что «Спартаку» повезло обыграть «Зенит».

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