Круговой: главное — вынести из поражения от «Спартака» что-то рациональное

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал поражение в матче Кубка России от «Спартака».

«К сожалению, в Кубке у нас что‑то пока идёт не очень. Главное — вынести из поражения от «Спартака» что‑то рациональное. А там есть что взять. Ну и главное — не унывать», — цитирует Кругового «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых. «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в Группе B. Сине-бело-голубые с тремя баллами идут третьими.

Ранее Андрей Червиченко заявил, что «Спартаку» повезло обыграть «Зенит».