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Червиченко считает, что «Спартаку» повезло обыграть «Зенит»

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на победу московской команды над «Зенитом» в матче группового этапа Кубка России.
Червиченко считает, что «Спартаку» повезло обыграть «Зенит»
  • РИА Новости

«Счёт впечатляет, но он не по игре. «Спартаку» в какой-то момент повезло. «Зенит» лучше контролировал мяч и имел схожие моменты, но не реализовал их. Счёт не отражает тех вещей, которые были на поле. У «Спартака» будут проблемы уже в следующем матче. Они выложились полностью в Кубке, но ведь важно набирать очки и в чемпионате», — приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0. В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес (79-я и 95-я минуты) и Александр Соболев (85-я). «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые с тремя баллами идут третьими.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результаты матча между командой из Санкт-Петербурга и «Спартаком» в Кубке России по футболу.

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