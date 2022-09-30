Семак назвал поражение «Зенита» от «Спартака» частью профессии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результаты матча между командой из Санкт-Петербурга и московским «Спартаком» в Кубке России по футболу.

«Это тоже часть профессии — и хорошие матчи бывают, и плохие. Вопрос только в том, насколько быстро мы сможем восстановиться и найти то решение, которое позволит уже следующий матч сыграть так, как мы должны и как нам хочется», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0. В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес (79-я и 95-я минуты) и Александр Соболев (85-я). «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые с тремя баллами идут третьими.

Ранее бывший полузащитник столичного «Спартака» Андрей Тихонов оценил работу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля после победы над петербургским «Зенитом» в матче Кубка России по футболу.