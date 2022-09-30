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Тихонов похвалил Абаскаля после победы над «Зенитом»

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Бывший полузащитник столичного «Спартака» Андрей Тихонов оценил работу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля после победы над петербургским «Зенитом» в матче Кубка России по футболу.
Тихонов похвалил Абаскаля после победы над «Зенитом»
  • РИА Новости

«Давайте всё-таки отметим работу главного тренера «Спартака». Мы все прекрасно понимаем, что очень непросто взять команду и начать играть в совсем другой футбол. И это сделано хорошо. Видим, что тренировочный процесс вкупе с отношением ребят даёт свои плоды», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

По его словам, все футболисты «Спартака» понимают, что от них требует 33-летний испанский специалист.

«Смог объяснить, в какой футбол хочет играть, а ребята это приняли. На данный момент это получается довольно неплохо», — сказал Тихонов.

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0. В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес (79-я и 95-я минуты) и Александр Соболев (85-я). «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые с тремя баллами идут третьими.

Ранее глава судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев высказался о возможной публикации рейтинга арбитров.

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