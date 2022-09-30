Глава судей РФС — о рейтинге арбитров: это может их придавливать

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался о возможной публикации рейтинга арбитров.

«После каждого тура публиковать мы не видим смысла, поскольку это оказывает дополнительное давление на судей, которые в начале сезона могут быть внизу. Это может их придавливать, что они некачественно работают, но это никакого смысла не имеет», — цитирует Каманцева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, публичной оценки моментов от экспертно-судейской комиссии должно быть достаточно.

«Может, по завершении этой части чемпионата мы опубликуем некий зимний итог подводящий — для середины турнира. Может, в этом есть смысл», — добавил Каманцев.

Он напомнил, что в РФС опубликовали рейтинг топ-5 судей, которые получили премии.

Ранее глава судейского комитета РФС оценил работу Виталия Мешкова в матче «Спартак» — «Зенит».