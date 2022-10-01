Лайшев — о возможном уходе Трусовой: Тутберидзе от этого ни жарко ни холодно

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал новость о возможном переходе Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Никак не оцениваю данную новость. От добра добра не ищут. Чего куда-то уходить, когда Тутберидзе доводит до самых высших званий своих воспитанниц? Тренер — проверенный. Для нас это нормальное явление. Убежал, прибежал — Тутберидзе от этого ни жарко ни холодно», — цитирует Лайшева «Чемпионат».

При этом он считает, что переход к Соколовской не связан с конфликтом Трусовой и Тутберидзе на Олимпиаде в Пекине.

«Обычное явление между тренерами и спортсменами во всех видах спорта», — добавил Лайшев.

По сообщениям СМИ, Трусова ушла в группу Соколовской. Фигуристка в конце сентября выступала на контрольных прокатах сборной России, представляя группу Тутберидзе.

18-летняя Трусова завоевала серебряную медаль Олимпиады 2022 года в Пекине. В её активе также два золота юниорских чемпионатов мира и бронза взрослых чемпионатов мира и Европы.

Ранее Тутберидзе рассказала, почему Трусова снялась с контрольных прокатов.

















