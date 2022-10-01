Защитник «Химок» заявил, что в клубе пообещали решить вопросы с зарплатами в ближайшее время

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий прокомментировал информацию о задержках по зарплате в подмосковном клубе.

«Да, действительно есть определённые задержки по зарплате. Руководство клуба обещает в ближайшее время всё это дело исправить. Стараемся по максимуму отдаваться своему делу, а руководство обещало по максимуму исправиться», — приводит слова Тихого Sport24.

По информации СМИ, сумма долга составляет более 300 млн рублей.

По ходу сезона-2022/23 в «Химках» уволили двух главных тренеров — Сергея Юрана и Николая Писарева, также из клуба ушёл генеральный директор Дмитрий Ульянов.

Ранее хавбек «Химок» Резиуан Мирзов отреагировал на информацию о задержках зарплат в подмосковном клубе.