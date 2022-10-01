военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Защитник «Химок» заявил, что в клубе пообещали решить вопросы с зарплатами в ближайшее время

Короткая ссылка
Защитник «Химок» Дмитрий Тихий прокомментировал информацию о задержках по зарплате в подмосковном клубе.
Защитник «Химок» заявил, что в клубе пообещали решить вопросы с зарплатами в ближайшее время
  • РИА Новости

«Да, действительно есть определённые задержки по зарплате. Руководство клуба обещает в ближайшее время всё это дело исправить. Стараемся по максимуму отдаваться своему делу, а руководство обещало по максимуму исправиться», — приводит слова Тихого Sport24.

По информации СМИ, сумма долга составляет более 300 млн рублей.

По ходу сезона-2022/23 в «Химках» уволили двух главных тренеров — Сергея Юрана и Николая Писарева, также из клуба ушёл генеральный директор Дмитрий Ульянов.

Ранее хавбек «Химок» Резиуан Мирзов отреагировал на информацию о задержках зарплат в подмосковном клубе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить