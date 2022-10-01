Мирзов: когда выходишь на поле, там не до задержки зарплаты

Хавбек «Химок» Резиуан Мирзов отреагировал на информацию о задержках зарплат в подмосковном клубе.

«Если Терюшков подтвердил, значит, что-то есть. Вы ему не верите? Это вопросы к руководству. Не я же раздаю деньги. Мешает ли это? Мы выходим на поле, думаем только об игре. Нужно исправлять ситуацию, в которой мы находимся. Когда выходишь на поле, там уже не до задержек и не до зарплаты», — приводит слова Мирзова «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, сумма долга составляет более 300 млн рублей.

По ходу сезона-2022/23 в «Химках» уволили двух главных тренеров — Сергея Юрана и Николая Писарева, также из клуба ушёл генеральный директор Дмитрий Ульянов.

Ранее нападающий «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал информацию о сложной финансовой ситуации в подмосковном клубе.