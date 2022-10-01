Яя Туре — о переходе в «Манчестер Сити» в 2010 году: я хотел стать легендой

Бывший тренер «Ахмата» и ивуарийский полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре объяснил свой переход в стан «горожан» в 2010 году.

«Когда я провёл некоторое время в «Беверене», я понял, что Европа — это то место, где я смогу осуществить свою мечту, играя с лучшими футболистами и завоёвывая трофеи. Я знал, что не упущу свой шанс. План был таков: перейти в «Манчестер Сити», оказать большое влияние на команду и, возможно, однажды стать легендой», — приводит слова Туре Sky Sports.

39-летний ивуарийский полузащитник провёл в карьере 622 матча во всех турнирах. Он выступал за «Беверен», «Металлург», «Олимпиакос», «Монако», «Барселону», «Манчестер Сити». Хавбек забил 101 мяч и отдал 70 результативных передач. В 2019 году Яя Туре принял решение завершить карьеру.

Он трижды становился чемпионом Англии, выиграл Кубок и Суперкубок Англии, а также одержал три победы в Кубке лиги.

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