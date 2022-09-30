Холанд назвал Гвардиолу лучшим тренером в мире

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о главном тренере команды Хосепе Гвардиоле.

«Я никогда не переходил в клуб из-за тренера. Но в случае с Гвардиолой в «Сити» это большой плюс, так как он лучший тренер в мире», — цитирует форварда Marca.

51-летний специалист тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года. Действующее соглашение наставника с английским клубом истекает летом 2023 года.

Холанд перешёл в «Ман Сити» летом 2022 года. В составе «горожан» форвард провёл десять матчей, забил 14 мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее Холанд раскрыл секрет своего успеха.