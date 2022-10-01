Бородавко: заявление Баха является провокационным и идёт вразрез с политикой нашей страны

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха допускать до международных турниров отечественных спортсменов, публично дистанцировавшихся от СВО.

«Заявление Баха является провокационным и идёт вразрез с политикой нашей страны. У каждого спортсмена должна быть своя гражданская позиция, которую он должен выражать», — цитирует Бородавко Sport24.

По его словам, каждый человек имеет собственное мнение. При этом Бородавко отметил, что не представляет, чтобы кто-то из российских лыжников выступал под нейтральным статусом.

30 сентября Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова обратилась к Баху после озвучивания условия по допуску россиян на турниры.