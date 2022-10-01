Бородавко: заявление Баха является провокационным и идёт вразрез с политикой нашей страны
- РИА Новости
«Заявление Баха является провокационным и идёт вразрез с политикой нашей страны. У каждого спортсмена должна быть своя гражданская позиция, которую он должен выражать», — цитирует Бородавко Sport24.
По его словам, каждый человек имеет собственное мнение. При этом Бородавко отметил, что не представляет, чтобы кто-то из российских лыжников выступал под нейтральным статусом.
30 сентября Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.
Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова обратилась к Баху после озвучивания условия по допуску россиян на турниры.