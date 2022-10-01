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Бородавко: заявление Баха является провокационным и идёт вразрез с политикой нашей страны

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха допускать до международных турниров отечественных спортсменов, публично дистанцировавшихся от СВО.
Бородавко: заявление Баха является провокационным и идёт вразрез с политикой нашей страны
  • РИА Новости

«Заявление Баха является провокационным и идёт вразрез с политикой нашей страны. У каждого спортсмена должна быть своя гражданская позиция, которую он должен выражать», — цитирует Бородавко Sport24.

По его словам, каждый человек имеет собственное мнение. При этом Бородавко отметил, что не представляет, чтобы кто-то из российских лыжников выступал под нейтральным статусом.

30 сентября Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова обратилась к Баху после озвучивания условия по допуску россиян на турниры.

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