Дмитриева: смешно рассуждать о шансах Сафиуллина с Джоковичем

18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева поделилась ожиданиями от полуфинального матча турнира в Тель-Авиве между россиянином Романом Сафиуллиным и сербом Новаком Джоковичем.

«Смешно рассуждать. Можно просто радоваться, что он в полуфинале, что вообще играет турниры ATP. Роман был в той группе парней, которые прорвались на самые высокие позиции, и даже их побеждал: в группе, где были Хачанов, Рублёв, Медведев», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».

Она также подчеркнула, что травмы российского теннисиста выбили его из колеи. По её словам, возвращение спортсмена — это героическая воля.

Серб вышел в полуфинал хардового турнира категории ATP 250 в Тель-Авиве, где сыграет с Сафиуллиным. Игра пройдёт 1 октября. Призовой фонд турнира составляет $949 тыс.

Ранее заслуженный тренер России по теннису Андрей Ольховский заявил, что россиянин Роман Сафиуллин окажет сопротивление Новаку Джоковичу в полуфинале турнира категории ATP 250 в Тель-Авиве.