Ольховский: Сафиуллин окажет сопротивление Джоковичу, если будет готов психологически

Заслуженный тренер России по теннису Андрей Ольховский заявил, что россиянин Роман Сафиуллин окажет сопротивление Новаку Джоковичу в полуфинале турнира категории ATP 250 в Тель-Авиве.

«Сафиуллин очень хорошо провёл предыдущий матч, смотрелся здорово. Но Джокович — соперник совсем иного уровня. Хочется посмотреть, как Роман справится с психологической нагрузкой. Если будет готов в этом плане и покажет свою игру, сможет оказать сопротивление сербу», — цитирует Ольховского РИА Новости.

По его словам, сербский теннисист является фаворитом в матче. Он также подчеркнул, что Джокович провёл немного игр и сложно сказать, в какой форме он подойдёт к игре с Сафиуллиным.

Серб вышел в полуфинал хардового турнира категории ATP 250 в Тель-Авиве, где сыграет с Сафиуллиным. Игра пройдёт 1 октября. Призовой фонд турнира составляет $949 тыс.

Ранее Джокович рассказал о желании сыграть с австралийцем Ником Кирьосом в парном разряде.