В «Црвене Звезде» заявили о готовности провести товарищеский матч с любой командой из России

Спортивный директор «Црвены Звезды» Митар Мркела оценил возможность проведения товарищеских матчей с российскими клубами.

«Товарищеский матч с «Зенитом» будет единственным для нас в этом году. Пока мы не планируем матчи с другими российскими клубами. Сейчас довольно сложно организовать товарищеские матчи с другими командами РПЛ, поскольку у «Црвены» и так большое количество игр в чемпионате и ЛЕ», — цитирует Мркелу Sport24.

По его словам, если российские клубы будут заинтересованы в проведении товарищеского матча, то белградцы откликнутся на их предложение.

Напомним, что матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» пройдёт 22 ноября на «Газпром Арене».

3 июля клубы уже играли между собой в контрольном матче. Сине-бело-голубые одержали победу на стадионе «Фишт» в Сочи со счётом 2:1.

Ранее бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России между «Зенитом» и ростовским клубом.