военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Балахнин — о матче с «Зенитом»: «Ростову» будет сложно, но борьбу можно и нужно навязать

Короткая ссылка
Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России с участием «Зенита» и ростовского клуба.
Балахнин — о матче с «Зенитом»: «Ростову» будет сложно, но борьбу можно и нужно навязать
  • РИА Новости

«Сложно будет «Ростову», но борьбу можно и нужно навязать в матче с «Зенитом». Шансы на победу всегда есть. Валерий Карпин точно думал об этой игре во время кубкового матча с «Ахматом», — цитирует Балахнина «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что петербургский клуб с бразильскими футболистами выглядит сильнее всех в Российской премьер-лиге (РПЛ).

После десятого тура «Ростов» занимает второе место в таблице чемпионата России, набрав 22 очка. На первом месте расположился «Зенит» (26).

Наставник «Ростова» Валерий Карпин был признан лучшим тренером чемпионата России по футболу по итогам сентября.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить