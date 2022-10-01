Балахнин — о матче с «Зенитом»: «Ростову» будет сложно, но борьбу можно и нужно навязать

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России с участием «Зенита» и ростовского клуба.

«Сложно будет «Ростову», но борьбу можно и нужно навязать в матче с «Зенитом». Шансы на победу всегда есть. Валерий Карпин точно думал об этой игре во время кубкового матча с «Ахматом», — цитирует Балахнина «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что петербургский клуб с бразильскими футболистами выглядит сильнее всех в Российской премьер-лиге (РПЛ).

После десятого тура «Ростов» занимает второе место в таблице чемпионата России, набрав 22 очка. На первом месте расположился «Зенит» (26).

Наставник «Ростова» Валерий Карпин был признан лучшим тренером чемпионата России по футболу по итогам сентября.