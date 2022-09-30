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Карпин признан лучшим тренером РПЛ сентября

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Наставник «Ростова» Валерий Карпин признан лучшим тренером чемпионата России по футболу по итогам сентября.
Карпин признан лучшим тренером РПЛ сентября
  • РИА Новости

За 53-летнего специалиста проголосовали болельщики и эксперты, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Уточняется, что на награду также претендовали Сергей Семак («Зенит»), Александр Сторожук («Краснодар»), Михаил Галактионов («Пари НН») и Дмитрий Пятибратов («Факел»).

«Ростов» в трёх матчах РПЛ в сентябре одержал три победы. Команда Карпина оказалась сильнее «Торпедо» (1:0), «Спартака» (4:2) и «Крыльев Советов» (2:1).

«Ростов» (22 очка) по итогам десяти туров занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (26).

Ранее Карпин поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа Кубка России с «Ахматом».



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