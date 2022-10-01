Футболист «Спартака» Мартинс рассказал о сроках восстановления после травмы

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра рассказал о сроках восстановления после повреждения.

«Моё здоровье сейчас намного лучше. После зимней паузы уже буду тренироваться с командой», — цитирует Мартинса «Спорт-Экспресс».

25-летний футболист перешёл в «Спартак» в июле 2022 года. В составе красно-белых в нынешнем сезоне провёл восемь матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Мартинс известен по выступлениям за французские «Лион» и «Труа», а также швейцарский «Янг Бойз».

Спартак после десятого тура с 19 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 26 баллами.

Ранее защитник московского «Спартака» Леон Классен высказался о частичной мобилизации в России.