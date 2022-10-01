Футболист «Спартака» Мартинс рассказал о сроках восстановления после травмы
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«Моё здоровье сейчас намного лучше. После зимней паузы уже буду тренироваться с командой», — цитирует Мартинса «Спорт-Экспресс».
25-летний футболист перешёл в «Спартак» в июле 2022 года. В составе красно-белых в нынешнем сезоне провёл восемь матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Мартинс известен по выступлениям за французские «Лион» и «Труа», а также швейцарский «Янг Бойз».
Спартак после десятого тура с 19 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 26 баллами.
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