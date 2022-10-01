Лапорта: я мог либо использовать финансовые рычаги, либо просить средства у фанатов

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, откуда каталонский клуб взял деньги на трансферы в летнее трансферное окно.

«Когда я пришёл в клуб и оценил ситуацию, которую мы имеем, я понял, что у меня есть два варианта. Либо использовать всевозможные финансовые рычаги, либо начинать клянчить деньги у болельщиков», — цитирует Лапорту Sport.es.

Он также подчеркнул, что ему пришлось продать активы клуба, чтобы начать его восстановление. По словам Лапорты, активы продавались по высокой цене, чтобы не причинить вред клубу в будущем.

В летнее трансферное окно каталонский клуб продал часть доходов от телеправ, а также некоторые свои активы.

1 июля вступило в силу соглашение между «Барселоной» и Spotify, согласно которому платформа потокового аудио станет главным партнёром испанского клуба. Отныне арена каталонского клуба будет называться Spotify Камп Ноу.

Ранее президент ПСЖ призвал УЕФА проверить законность летней трансферной кампании «Барселоны».