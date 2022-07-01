«Барселона» объявила о переименовании «Камп Ноу»

В «Барселоне» сообщили, что домашняя арена клуба «Камп Ноу» получила новое название.

Отныне арена каталонского клуба будет называться «Spotify Камп Ноу», сообщает пресс-служба «Барсы».

Уточняется, что 1 июля вступило в силу соглашение между «Барселоной» и Spotify, согласно которому платформа потокового аудио станет главным партнёром испанского клуба.

«Барселона» по итогам сезона-2021/22 заняла второе место в чемпионате Испании. Золотые медали завоевал «Реал».

Ранее почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс высказался о возможном переходе в клуб Роберта Левандовски.