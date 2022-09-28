военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Президент ПСЖ призвал УЕФА проверить законность летней трансферной кампании «Барселоны»

Короткая ссылка
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи усомнился в честности летней трансферной кампании «Барселоны».
Президент ПСЖ призвал УЕФА проверить законность летней трансферной кампании «Барселоны»
  • Gettyimages.ru
  • © Aurelien Meunier - PSG

«Честно ли это? Нет. Легально ли? Я не уверен. Если им это разрешили, то могут и остальным. У УЕФА есть своё финансовое регулирование. И всему будет дана оценка», — цитирует Нассера Аль-Хелаифи Relevo.

В летнее трансферное окно каталонский клуб продал часть доходов от телеправ, а также некоторые свои активы.

1 июля вступило в силу соглашение между «Барселоной» и Spotify, согласно которому платформа потокового аудио станет главным партнёром испанского клуба. Отныне арена каталонского клуба будет называться «Spotify Камп Ноу».

Ранее сообщалось, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси планирует покинуть французскую команду по окончании нынешнего сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить