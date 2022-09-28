Президент ПСЖ призвал УЕФА проверить законность летней трансферной кампании «Барселоны»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи усомнился в честности летней трансферной кампании «Барселоны».

«Честно ли это? Нет. Легально ли? Я не уверен. Если им это разрешили, то могут и остальным. У УЕФА есть своё финансовое регулирование. И всему будет дана оценка», — цитирует Нассера Аль-Хелаифи Relevo.

В летнее трансферное окно каталонский клуб продал часть доходов от телеправ, а также некоторые свои активы.

1 июля вступило в силу соглашение между «Барселоной» и Spotify, согласно которому платформа потокового аудио станет главным партнёром испанского клуба. Отныне арена каталонского клуба будет называться «Spotify Камп Ноу».

Ранее сообщалось, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси планирует покинуть французскую команду по окончании нынешнего сезона.