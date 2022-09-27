Источник: Месси не вернётся в «Барселону», если там будет Пике

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси планирует покинуть французскую команду по окончании нынешнего сезона.

Аргентинец не хочет оставаться в парижском клубе, когда у него истечёт контракт, сообщает журналист Марк Марба в своих социальных сетях. Отмечается, что Месси готов вернуться в «Барселону», но отклонит предложение, если за команду будет выступать защитник Жерар Пике.

По информации СМИ, отношения между аргентинцем и испанцем сильно испортились. Сообщалось, что футболисты даже не общались между собой в последний сезон Месси в команде.

Летом 2021 года Месси перешёл в ПСЖ. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 11 матчах, забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что в «Барселоне» хотят подписать Месси после того, как истечёт его контракт с «Пари Сен-Жермен».