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Источник: Месси не вернётся в «Барселону», если там будет Пике

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси планирует покинуть французскую команду по окончании нынешнего сезона.
Источник: Месси не вернётся в «Барселону», если там будет Пике
  • AP
  • © Aurelien Morissard

Аргентинец не хочет оставаться в парижском клубе, когда у него истечёт контракт, сообщает журналист Марк Марба в своих социальных сетях. Отмечается, что Месси готов вернуться в «Барселону», но отклонит предложение, если за команду будет выступать защитник Жерар Пике.

По информации СМИ, отношения между аргентинцем и испанцем сильно испортились. Сообщалось, что футболисты даже не общались между собой в последний сезон Месси в команде.

Летом 2021 года Месси перешёл в ПСЖ. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 11 матчах, забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что в «Барселоне» хотят подписать Месси после того, как истечёт его контракт с «Пари Сен-Жермен».

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