Mundo Deportivo: «Барселона» поставит Месси условия, если он захочет вернуться в клуб

В «Барселоне» хотят подписать аргентинского нападающего Лионеля Месси после того, как истечёт его контракт с «Пари Сен-Жермен».

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта и главный тренер команды Хави считают, что форвард сможет вернуться в клуб, если согласится на значительное понижение зарплаты, а также примет ту роль в команде, в которой его видит наставник, сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что футболист при возвращении может не получить статуса одного из основных игроков «Барселоны», потому что в клубе не хотят, чтобы Месси мешал развитию хавбека Педри и полузащитника Гави.

Летом 2021 года Месси перешёл в ПСЖ. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 11 матчах, забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее Месси поделился мнением о своей игре в прошлом сезоне.