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Месси назвал «плохим временем» дебютный сезон в ПСЖ

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Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси поделился мнением о своей игре в прошлом сезоне.
Месси назвал «плохим временем» дебютный сезон в ПСЖ
  • © Aurelien Morissard

«Я чувствую себя иначе, чем в прошлом году. Знал, что так будет. Я уже говорил это раньше. Прошлый сезон — плохое время, этот год будет другим», — цитирует Месси TyС Sports.

По его словам, он снова начал получать удовольствие от игры в футбол. При этом Месси отметил, что привык к клубу, раздевалке, болельщикам и товарищам по команде.

Месси перешёл в ПСЖ летом 2021 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 11 матчах, забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.

Месси также известен по выступлениям за испанскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.

Аргентинский футболист семь раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что ПСЖ обыграл «Лион» в матче восьмого тура чемпионата Франции по футболу благодаря голу Месси.

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