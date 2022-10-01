Гаджиев о поединке между Шлеменко и Соузой: закономерная ничья

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал итог поединка между россиянином Александром Шлеменко и бразильцем Клебером Соузой.

«Надо отдать Сане должное — он этот бой вытащил. В конце первого раунда показалось, что сегодня не его день. Но он умеет даже на фоне усталости драться и не изменять себе. Закономерная ничья», — цитирует Гаджиева Sport24.

Главный бой вечера на турнире SFC 5 в Омске между россиянином и бразильцем завершился ничейным результатом. Оценки судей: 29-28, 28-29, 29-29.

Ранее Александр Шлеменко был недоволен работой судей в поединке с Клебером Соузой.