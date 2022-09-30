Непомнящий сохранил третье место в рейтинге ФИДЕ

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий остался на третьем месте в обновлённом рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Лидером рейтинга остаётся действующий чемпион мира Магнус Карлсен, на его счету 2865 очков. На втором месте расположился китаец Дин Лижэнь (2811). Третье место — Непомнящий (2793).

Российский шахматист Сергей Карякин опустился с 14-го на 15-е место (2747).

Карлсен 20 июля сообщил об отказе играть с Непомнящим за мировую шахматную корону. По словам норвежца, он принял такое решение из-за отсутствия мотивации.

Ранее Карякин прокомментировал отказ Карлсена продолжать встречу с американцем Хансом Ниманном в шестом туре онлайн-турнира Julius Baer Generation Cup.