Непомнящий сохранил третье место в рейтинге ФИДЕ
- РИА Новости
Лидером рейтинга остаётся действующий чемпион мира Магнус Карлсен, на его счету 2865 очков. На втором месте расположился китаец Дин Лижэнь (2811). Третье место — Непомнящий (2793).
Российский шахматист Сергей Карякин опустился с 14-го на 15-е место (2747).
Карлсен 20 июля сообщил об отказе играть с Непомнящим за мировую шахматную корону. По словам норвежца, он принял такое решение из-за отсутствия мотивации.
Ранее Карякин прокомментировал отказ Карлсена продолжать встречу с американцем Хансом Ниманном в шестом туре онлайн-турнира Julius Baer Generation Cup.