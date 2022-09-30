Всероссийская федерация художественной гимнастики объявила о введении новых дисциплин

Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ) сообщила о рассмотрении проекта внедрения новых дисциплин.

Введение рассматриваются в гимнастических дуэтах и трио, также запланированы разработка соответствующих правил и проведение соревнований, сообщается на официальном сайте федерации.

Отмечается, что составлять дуэты и трио можно как из действующих, так и из завершивших карьеру спортсменок сборной.

20 сентября президент ВФХГ Ирина Винер сообщила, что Россия и Китай могут создать спортивную организацию, независимую от Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева поддержала российских спортсменок после их отстранения от чемпионата мира.