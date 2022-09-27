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Кабаева: российские гимнастки продолжают работать, несмотря на недопуск на ЧМ

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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева поддержала российских спортсменок после отстранения от чемпионата мира.
Кабаева: российские гимнастки продолжают работать, несмотря на недопуск на ЧМ
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«У нас сейчас непростая ситуация в спорте. Нашу сборную команду по художественной гимнастике не пустили на чемпионат мира. Они не выступали. Но при этом у нас внутри страны очень большая конкуренция. И регионы не перестают работать, клубы не перестают работать. Поэтому я пришла их поддержать, сказать, что победа будет за нами, мы обязательно победим», — цитирует Кабаеву «Пятый канал».

По её словам, путь к победе в большом спорте непростой, поэтому необходимо постоянно преодолевать себя. При этом Кабаева отметила, что каждое поражение приближает спортсмена к победе.

Кабаева завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году. Она также является девятикратной чемпионкой мира и 15-кратной победительницей первенства Европы.

Ранее многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина призналась, что пока не может ответить на вопрос о будущем своей карьеры.

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