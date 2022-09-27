военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Дина Аверина — о дальнейшей карьере: меня саму интересует этот вопрос

Короткая ссылка
Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина призналась, что пока не может ответить на вопрос о будущем своей карьеры.

«Про карьеру ничего сказать не могу. Комментариев по этому поводу я не даю. Меня саму интересует этот вопрос», — цитирует Аверину РИА Новости.

Спортсменка завоевала серебряную медаль летней Олимпиады 2022 года в Токио. Она также является 18-кратной чемпионкой мира. 

9 августа Дина и Арина Аверины заявили, что завершат спортивную карьеру, если Россию не допустят на ОИ-2024.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась о том, кем могут стать сёстры Аверины после завершения карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить