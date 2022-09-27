Дина Аверина — о дальнейшей карьере: меня саму интересует этот вопрос

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина призналась, что пока не может ответить на вопрос о будущем своей карьеры.

«Про карьеру ничего сказать не могу. Комментариев по этому поводу я не даю. Меня саму интересует этот вопрос», — цитирует Аверину РИА Новости.

Спортсменка завоевала серебряную медаль летней Олимпиады 2022 года в Токио. Она также является 18-кратной чемпионкой мира.

9 августа Дина и Арина Аверины заявили, что завершат спортивную карьеру, если Россию не допустят на ОИ-2024.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась о том, кем могут стать сёстры Аверины после завершения карьеры.