Дина Аверина — о дальнейшей карьере: меня саму интересует этот вопрос
«Про карьеру ничего сказать не могу. Комментариев по этому поводу я не даю. Меня саму интересует этот вопрос», — цитирует Аверину РИА Новости.
Спортсменка завоевала серебряную медаль летней Олимпиады 2022 года в Токио. Она также является 18-кратной чемпионкой мира.
9 августа Дина и Арина Аверины заявили, что завершат спортивную карьеру, если Россию не допустят на ОИ-2024.
Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась о том, кем могут стать сёстры Аверины после завершения карьеры.