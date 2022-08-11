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Винер: после завершения карьеры Аверины могут стать хорошими депутатами

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась о том, кем могут стать сёстры Дина и Арина Аверины после завершения карьеры.
Винер: после завершения карьеры Аверины могут стать хорошими депутатами
  • РИА Новости

«После завершения карьеры Аверины могут стать хорошими депутатами. Они очень мотивированные, образованные, умные и воспитанные девушки. У них всё получится», — цитирует Винер Sport24.

9 августа Дина и Арина Аверины заявили, что завершат спортивную карьеру, если Россию не допустят на ОИ-2024.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже.

ОИ-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьян Тарасова отреагировала на слова Авериных, что они завершат карьеру в случае пропуска ОИ-2024

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