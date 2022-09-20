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Винер заявила, что Россия и Китай могут создать спортивную организацию, независимую от МОК

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер рассказала о сотрудничестве с Китаем в области спортивных соревнований.

«Мы готовы вести переговоры с Китаем о том, чтобы проводить различные мероприятия, от совместных сборов до соревнований. Как сказали наши лидеры, Си Цзиньпин и Владимир Путин, теперь мы должны создать организацию по разным видам спорта, независимую от МОК», — приводит слова Винер Telegram-канал Общественной палаты РФ.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Глава организации Томас Бах заявил, что один из вариантов для возвращения отечественных спортсменов на международные турниры — выступление без национальной символики.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил мнение, что санкции с российского спорта могут начать снимать уже к предстоящему январю.

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