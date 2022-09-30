В Испании сообщили, что ПСЖ предлагает Месси продлить контракт по схеме «1 + 1»
Форварду предлагают контракт по схеме «1 + 1», финансовые условия которого почти совпадают с нынешними — €30 млн в год, сообщает El Larguero.
Отмечается, что 35-летний спортсмен готов изучить предложение о продлении соглашения.
Летом 2021 года Месси перешёл в ПСЖ. В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 11 матчах, забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.
Ранее сообщалось, что в «Барселоне» хотят подписать Месси после того, как истечёт его контракт с ПСЖ.