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«Матч ТВ»: в «Химках» три месяца не платят зарплату

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В подмосковном клубе «Химки» уже три месяца не выплачивается зарплата.
«Матч ТВ»: в «Химках» три месяца не платят зарплату
  • РИА Новости

Общая сумма долга составляет более 300 млн рублей, сообщает «Матч ТВ».

«Химки» 28 сентября примут московский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Кубка России.

«Локомотив» находится на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с девятью очками. «Химки» занимают 13-е место с восемью очками.

Ранее главный тренер «Химок» Спартак Гогниев после поражения в матче Кубка России от «Локомотива» заявил, что его команда провалила игру.

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