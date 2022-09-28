Гогниев после 0:5 от «Локомотива»: не надо винить футболистов
- РИА Новости
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«О чем можно говорить после 0:5? Провалили игру. Хотя начали здорово. Футболистов винить не хочу. Тренер выбор сделал, тренер проиграл. Заслуженное поражение», — сказал Гогниев на пресс‑конференции.
Игра на «Арене Химки» завершилась со счётом 5:0 в пользу железнодорожников.
Педриньо оформил покер (20-я, 36-я, 50-я, 59-я минуты). Также отличился Вильсон Изидор (57-я).
Ранее Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника московского «Локомотива» Педриньо, прокомментировал покер своего клиента в ворота «Химок».