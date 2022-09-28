Гогниев после 0:5 от «Локомотива»: не надо винить футболистов

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев после поражения в матче Кубка России от «Локомотива» заявил, что его команда провалила игру.

«О чем можно говорить после 0:5? Провалили игру. Хотя начали здорово. Футболистов винить не хочу. Тренер выбор сделал, тренер проиграл. Заслуженное поражение», — сказал Гогниев на пресс‑конференции.

Игра на «Арене Химки» завершилась со счётом 5:0 в пользу железнодорожников.

Педриньо оформил покер (20-я, 36-я, 50-я, 59-я минуты). Также отличился Вильсон Изидор (57-я).

Ранее Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника московского «Локомотива» Педриньо, прокомментировал покер своего клиента в ворота «Химок».