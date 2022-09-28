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Агент: как я и говорил, Педриньо просто ас

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Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника московского «Локомотива» Педриньо, прокомментировал покер своего клиента в ворота «Химок».
Агент: как я и говорил, Педриньо просто ас
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Как я и говорил, Педриньо просто ас. Им интересовались другие клубы? У Педриньо итальянский паспорт. Мы говорили с клубами из некоторых стран, но переговоры с «Локомотивом» были самыми эффективными», — цитирует Гарсию «РБ Спорт».

Игра на «Арене Химки» завершилась со счётом 5:0 в пользу железнодорожников.

Педриньо оформил покер (20-я, 36-я, 50-я, 59-я минуты). Также отличился Вильсон Изидор (57-я).

Форвард выступал за «Аудакс Сан-Паулу», «Атлетико Паранаэнсе» и «Америка Минейро». В текущем сезоне хавбек играл за «Америку». В 34 матчах он забил восемь мячей и сделал три голевые передачи.

Ранее Педриньо рассказал, на кого из соотечественников будет ориентироваться в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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