Педриньо: Клаудиньо, Малком и Адриано будут для меня неким ориентиром в РПЛ

Бразильский нападающий «Локомотива» Педриньо рассказал, на кого из соотечественников будет ориентироваться в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я знал, что до меня играла цела плеяда бразильских футболистов. Могу вспомнить Луиса Адриано, Клаудиньо и Малкома из «Зенита». Они будут для меня служить неким ориентиром. Я приехал сюда, чтобы написать свою историю и никому не подражать», — цитирует Педриньо Sport24.

Он также отметил, что российский чемпионат похож на Кубок Либертадорес и выражается в атлетичном и силовом футболе.

Форвард выступал за «Аудакс Сан-Паулу», «Атлетико Паранаэнсе» и «Америка Минейро». В текущем сезоне хавбек играл за «Америку». В 34 матчах он забил восемь мячей и сделал три голевые передачи.

Ранее Педриньо объяснил, почему руководство клуба попросило нанести другое имя на футболку.