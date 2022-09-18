Педриньо: Клаудиньо, Малком и Адриано будут для меня неким ориентиром в РПЛ
«Я знал, что до меня играла цела плеяда бразильских футболистов. Могу вспомнить Луиса Адриано, Клаудиньо и Малкома из «Зенита». Они будут для меня служить неким ориентиром. Я приехал сюда, чтобы написать свою историю и никому не подражать», — цитирует Педриньо Sport24.
Он также отметил, что российский чемпионат похож на Кубок Либертадорес и выражается в атлетичном и силовом футболе.
Форвард выступал за «Аудакс Сан-Паулу», «Атлетико Паранаэнсе» и «Америка Минейро». В текущем сезоне хавбек играл за «Америку». В 34 матчах он забил восемь мячей и сделал три голевые передачи.
Ранее Педриньо объяснил, почему руководство клуба попросило нанести другое имя на футболку.