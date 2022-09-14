Форвард «Локомотива» объяснил, почему на его майке не написано «Педриньо»

Нападающий «Локомотива» Педриньо рассказал, что руководство клуба попросило нанести другое имя на футболку.

«Я хотел, чтобы на футболке было написано «Педриньо», но сказали, что это не очень. Тогда написали «Педро Габриел». Руководство сказало, что это, типа, гей, голубой. Поэтому решили это не использовать», — цитирует Педриньо «Спорт-Экспресс».

Педриньо выступал за «Аудакс Сан-Паулу», «Атлетико Паранаэнсе» и «Америка Минейро». В текущем сезоне хавбек играл за «Америку». В 34 матчах он забил восемь мячей и сделал три голевые передачи. Его права принадлежали «Ред Булл Брагантино».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» заплатил за Педриньо €5 млн.