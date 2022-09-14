Форвард «Локомотива» объяснил, почему на его майке не написано «Педриньо»
- © fclm.ru
«Я хотел, чтобы на футболке было написано «Педриньо», но сказали, что это не очень. Тогда написали «Педро Габриел». Руководство сказало, что это, типа, гей, голубой. Поэтому решили это не использовать», — цитирует Педриньо «Спорт-Экспресс».
Педриньо выступал за «Аудакс Сан-Паулу», «Атлетико Паранаэнсе» и «Америка Минейро». В текущем сезоне хавбек играл за «Америку». В 34 матчах он забил восемь мячей и сделал три голевые передачи. Его права принадлежали «Ред Булл Брагантино».
Ранее сообщалось, что «Локомотив» заплатил за Педриньо €5 млн.