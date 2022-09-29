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Осинькин о матче с «Факелом» в КР: план забить быстрый мяч есть у всех команд, нам повезло

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился эмоциями от матча третьего группового этапа пути Кубка России с «Факелом».
Осинькин о матче с «Факелом» в КР: план забить быстрый мяч есть у всех команд, нам повезло
  • РИА Новости

«План забить быстрый мяч есть у всех команд, но не все его могут забить, нам повезло. Был яркий момент после гола, не всё пошло по нашему сценарию. Тяжелое поле, мяч не катился ни у нас, ни у команды хозяев. Адаптировались лучше к такой борьбе они. Давило то, что нам надо было удерживать счёт», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

Игра на стадионе «Центральный» в Воронеже завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Игоря Осинькина.

Мяч забил сербский полузащитник самарского клуба Александр Чиркович (6-я минута).

«Крылья Советов» с шестью очками занимает второе место в группе B, столичное «Торпедо» расположилось на четвёртом месте, не набрав ни одного очка.

Ранее Осинькин прокомментировал приговор экс-директору футбольной академии «Чертаново» Николаю Ларину.

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