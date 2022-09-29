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Минспорт получил заявки на софинансирование проектов на сумму более 25 млрд рублей

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Глава Министерства спорта Олег Матыцин назвал сумму, которую запросили на финансирование проектов в рамках государственно-частного партнёрства.
Минспорт получил заявки на софинансирование проектов на сумму более 25 млрд рублей
  • РИА Новости

«В рамках заявочной кампании в Минспорт России поступили заявки на софинансирование проектов государственно-частного партнёрства от субъектов из каждого федерального округа на общую сумму более 25 млрд рублей», — рассказал Матыцин.

По его словам, ещё одной мерой поддержки инвесторов в сфере спорта стало предоставление с 2022 года субсидии российским банкам для льготного кредитования инвестиционных проектов по развитию спортивной инфраструктуры под ставку, не превышающую 4% годовых.

«Это позволит привлекать до 1 млрд рублей частных инвестиций в год», — подчеркнул Матыцин.

Напомним, Минспорт борется за возврат более $100 млн из-за отмены турниров в России. На сегодня перенесено 186 международных мероприятий, 36 из которых — крупные: чемпионаты мира и тому подобные.

Ранее Матыцин заявил, что Минспорт взаимодействует с правительством по вопросам частичной мобилизации.





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