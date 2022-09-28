Матыцин: Минспорт взаимодействует с правительством по вопросам частичной мобилизации

Олег Матыцин отреагировал на новость о том, что Министерство спорта подписало письмо с просьбой об отсрочке для спортсменов, которые получили повестки.

«Правда ли, что по Алиеву, Игнатову и другим спортсменам из 12 видов спорта, которым пришла повестка, Минспорт подписал письмо с просьбой об отсрочке? Министерство спорта взаимодействует с правительством и министерством обороны по вопросам частичной мобилизации спортсменов», — цитирует Матыцина «Матч ТВ».

По информации СМИ, 28 сентября фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки из военкомата.

22-летний Игнатов завоевал серебро чемпионата России (2021), бронзу этапа Гран-при в Москве (2019), золото финала Кубка России (2020).

23-летний Алиев — чемпион Европы 2020 года и серебряный призёр европейского первенства 2018 года.

Оба спортсмена тренируются в Санкт-Петербурге в группе Евгения Рукавицына.

21 сентября Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что ФФККР запросила отсрочку для фигуристов Алиева и Игнатова.