Минспорт борется за возврат более $100 млн из-за отмены турниров в России

Заместитель министра спорта Андрей Фёдоров сообщил, что совместно с Олимпийским комитетом России (ОКР) проводит различные мероприятия по возврату международными спортивными организациями финансовых средств, потраченных на подготовку запланированных в России турниров.

«На сегодня перенесено 186 международных мероприятий, 36 из которых — крупные: чемпионаты мира и тому подобные. Общий объём уплаченных Россией взносов по этим соревнованиям составил более $70 млн, более €30 млн и более 5 млн швейцарских франков. Денежные средства федерального бюджета составили значительную часть — свыше $40 млн, €4 млн и 5 млн швейцарских франков», — цитирует Фёдорова РИА Новости.

По его словам, важный блок работы Минспорта — обжалование решений международных федераций по отмене запланированных на 2022—2023 годы спортивных соревнований в России.

Фёдоров напомнил, что по итогам работы с Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) было принято решение о возврате средств в полном объёме — более €1 млн, а €830 тыс. уже перечислено в бюджет Югры, где должна была пройти Всемирная шахматная олимпиада. Международная федерация бокса и Федерация бокса России заключили соглашение о возврате 5 млн швейцарских франков.

Ранее глава Минспорта Олег Матыцин заявил, что спорт традиционно играет объединяющую роль для всех народов мира и что Россия и Индия сохранят надёжные партнёрские отношения в этой сфере.