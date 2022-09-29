Педриньо поблагодарил Миранчука за три голевых паса в матче с «Химками»

Нападающий столичного «Локомотива» Педриньо высказался о покере в матче групповой стадии Кубка России по футболу с подмосковными «Химками».

«Очень рад, что получилось забить и помочь моей команде. Все ребята бились. Благодарю Бога, что всё получилось. И отдельное спасибо Антону Миранчуку за три ассиста, которые он сделал на меня. С ним очень легко играть, Антон — классный игрок», — цитирует футболиста пресс-служба «Локо».

Он признался, что начинает немного нервничать, когда не удаётся отличиться во время матча.

Бразильский нападающий «Локомотива» Педриньо стал автором первого покера в истории московского футбольного клуба. Он отличился на 20-й, 36-й, 50-й, 59-й минутах.

Ранее Абаев поделился мнением о переходе полузащитника Алексея Миранчука в «Торино» на правах аренды.