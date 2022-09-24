Абаев: Миранчук перешёл в «Торино», чтобы получать больше игровой практики
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«Миранчук перешёл в «Торино», чтобы получать больше игровой практики. У команды уровень ниже, больше возможностей раскрыться. Нет сомнений, что он талантливый парень, который может играть в качественный футбол», — цитирует Абаева «Спорт-Экспресс».
В августе 2022 года Миранчук перешёл из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды. В составе «быков» он провёл один матч, в котором отличился забитым мячом и получил травму задней поверхности бедра.
26-летний полузащитник известен по выступлениям за итальянскую «Аталанту» и российский «Локомотив».
В составе сборной России Миранчук провёл 41 матч, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.
Ранее технический директор итальянского «Торино» Давиде Ваньяти рассказал о состоянии Миранчука после восстановления от мышечной травмы.