военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Абаев: Миранчук перешёл в «Торино», чтобы получать больше игровой практики

Короткая ссылка
Бывший вратарь московского «Локомотива» Илья Абаев поделился мнением о переходе полузащитника Алексея Миранчука в «Торино» на правах аренды.
Абаев: Миранчук перешёл в «Торино», чтобы получать больше игровой практики
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Миранчук перешёл в «Торино», чтобы получать больше игровой практики. У команды уровень ниже, больше возможностей раскрыться. Нет сомнений, что он талантливый парень, который может играть в качественный футбол», — цитирует Абаева «Спорт-Экспресс».

В августе 2022 года Миранчук перешёл из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды. В составе «быков» он провёл один матч, в котором отличился забитым мячом и получил травму задней поверхности бедра.

26-летний полузащитник известен по выступлениям за итальянскую «Аталанту» и российский «Локомотив».

В составе сборной России Миранчук провёл 41 матч, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

Ранее технический директор итальянского «Торино» Давиде Ваньяти рассказал о состоянии Миранчука после восстановления от мышечной травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить