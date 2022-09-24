В «Торино» рассказали о состоянии Миранчука после возвращения к тренировкам

Технический директор итальянского «Торино» Давиде Ваньяти рассказал о состоянии российского полузащитника команды Алексея Миранчука после восстановления от мышечной травмы.

«Миранчук работает в общей группе. Как он себя чувствует? Он в норме, не волнуйтесь», — цитирует Ваньяти Sport24.

26-летний футболист отличился в дебютной игре за новую команду в матче с «Монцей» 13 августа, однако уже в перерыве был заменён из-за повреждения.

Следующий матч «Торино» проведёт на выезде с «Наполи». Игра пройдёт 1 октября. Начало — в 16:00.

Ранее агент Миранчука заявил о готовности футболиста сыграть в матче с «Наполи».