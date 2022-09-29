Соболев признан лучшим футболистом сентября в РПЛ

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев признан лучшим игроком месяца чемпионата России по футболу.

Форвард столичного клуба победил в голосовании болельщиков и набрал большинство голосов экспертов, сообщает пресс-служба РПЛ.

В финальную тройку также попали хавбек петербургского «Зенита» Андрей Мостовой и нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз.

25-летний Соболев в трёх матчах РПЛ в сентябре забил три мяча.

«Спартак» 29 сентября примет на стадионе «Открытие Арена» «Зенит» в матче группового этапа Кубка России. Игра начнётся в 20:30 мск.

Ранее бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев оценил шансы команды из Санкт-Петербурга в матче группового этапа Кубка России по футболу со «Спартаком».





